أسعار الكهرباء 2024 .. نصائح لتقليل الفاتورة

ترشيد الاستهلاك هو الحل لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء 2024 الذى بدأ تطبيقه يناير الجاري، والذى أعلنته الحكومة أمس بمتوسط زيادة تبلغ 10 قروش فى كل كيلوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض النصائح الخاصة باستهلاك الأجهزة الكهربائية ، حتى بعد إيقاف تشغيلها، مما يكون سببا في ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة الزيادة الجديدة فى اسعار الكهرباء 2024.



نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء



لتقليل الفاتورة بعد اعلان اسعار الكهرباء 2024 يجب اتباع عدة خطوات هى ..

1- تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء حيث أن استمرار الفيشة ف مقبس الكهرباء، يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، وهو ما يسمى وضع الاستعداد، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.

2- تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة

فعلى الرغم من غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك، إلا أنهم يستهلكون طاقة كهربائية مهدرة أيضًا، مما يرفع من استهلاكك للكهرباء داخل المنزل.

3- اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف.

وأوضح الجهاز ، أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات، وعدد ساعات تشغيل الجهاز.

4- استخدم المصابيح الموفرة للطاقة

تعد مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL) ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة.

5-إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه.

يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل التكييف، أو تعديل درجة الحرارة، إلى توفير كبير في فاتورة الكهرباء، في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، لذلك يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت. لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.

6- استخدم ترموستات قابل للبرمجة، فمنظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير. حيث يسمح ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد وقت إيقاف الجهاز، . هذه الطريقة يمكنها خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 20٪.

7- تحقق من عزل شامل للمنزل حيث يحدث تسرب الهواء عندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات، حيث أن تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك، طريقة فعالة من حيث التكلفة.

أسعار الكهرباء 2024



أعلنت الحكومة أن اسعار الكهرباء 2024 هى ..

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا وخدمة العملاء 1 جنيه.

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من 77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.



الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من 128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.



الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎