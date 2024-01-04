اخبار مصر| زيادة أسعار الكهرباء رسميا.. مصر تعلن رفضها تصفية القضية الفلسطينية

اخبار مصر... شدد الرئيس السيسي على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

مدبولي: أي إصلاح اقتصادي يبدأ بترشيد الإنفاق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد الإنفاق وترشيد الدعم لإيصاله للمستحقين، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت تعريفة للمياه والغاز والكهرباء وتم خفض الدعم عن المحروقات.

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جزر القمر لتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القُمر "غزالي عثماني"، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة.

أستاذ قانون دولي: مصر لها كامل الحق في الدفاع عن أمنها المائي

اكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أنه بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

رئيس القومي لذوي الإعاقة توضح وسائل استقبال الشكاوى بالمجلس

أوضحت الدكتورة إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس يقدم التوعية والتدريب للكثير من القطاعات في الدولة، لافتة إلى أنه في آخر عامين وصل المجلس للشارع وللناس البسيطة ليقوم بالتوعية من خلال عمل لقاءات مع الجمعيات والمجتمع المدني عن الإعاقات المختلفة سواء للمرأة أو الرجل ذا الإعاقة، وآخر تدريب كان تعليم المرأة حقوقها والشمول المالي والنفاذ الرقمي بحيث تعرف أن تواجه العنف الرقمي.

أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة الكهرباء الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اننا اتخذنا الإجراءات بالارجاء للزيادات بعد السلع حتى نهاية ٢٠٢٣ وننظر كيف سيتم التحرك حيث انه من غير الصحيح ان تستمر الدولة في الاستدانة.

الوزراء يوافق على توريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية

وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم عددا من القضايا المهمة وهناك حرص شديد على اطلاع المواطنين على ما تضمنته من نقاط مهمة.



مدبولي يوضح علاقة الدولار بتسعير الكهرباء

وقال رئيس الوزراء: في خضم هذه الأزمة العالمية الطاحنة، كل دولة اختارت مسارا لها، فهناك دول كثيرة جداً رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة.

رسميا.. الحكومة تعلن زيادة أسعار الكهرباء

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الأربعاء ، 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

هاتفيا مع السيسي| رئيس وزراء اليونان يعلن تقدير جهود مصر فى حرب غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس".

احسب قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت إلى 16%، وفقا للقائمة المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لمرصد الكهرباء وحماية المستهلك، على أن يتم تطبيقها على فاتورة يناير الجاري.

شبورة كثيفة تحد من الرؤية الأفقية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا الخميس، وبيان درجات الحرارة على جميع المحافظات والمدن المصرية.

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا خلال الآونة الحالية نتيجة عدة عوامل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجهود الحكومية فى مصر تبذل قصاري جهدها للحفاظ على التوازن بالأسواق ومنع التلاعب بالسلع مما ينعكس على الأسواق بشكل إيجابي فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى تؤثر على الاقتصاد العالمي.

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، رسالة عاجلة إلى عملائها، متضمنة بداية موعد تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%.

التضامن الاجتماعي تصرف تعويضات متضرري حريق معرض كفر الشيخ

انتهت زارة التضامن الاجتماعي من صرف التعويضات المقررة لمتضرري الحريق الذي نشب في معرض "صنع في مصر لشباب" الخريجين بمدينة كفرالشيخ، والذي وقع قبل أسبوعين، وتسبب في تضرر ما يزيد على 70 عارضًا متواجداً في المعرض.