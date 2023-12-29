أخبار مصر 24ساعة| صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في هذا الموعد

اخبار مصر... كان اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

صرف المعاشات الإثنين المقبل | اعرف موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،صباح الاثنين المقبل صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات وأسرهم .

الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

الحكومة: السياحة وقناة السويس من أبرز القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو إيجابية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

مدبولى يؤكد حرص مصر على دعم العلاقات التاريخية مع العراق بمختلف المجالات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

15 تحركا من السياحة إلى التحول الرقمي .. تعرف عليها

التحول الرقمي نهج جديد في عالم التكنولوجيا إنتهجته وزارة السياحة والآثار في 2023 ، عبر 15 تحرك فعلي لرقمنة خدماتها المقدمة للسائحين و الجمهور والمستثمرين لخدمة السياحة في مصر ونسرد أبرزها في التالي :

ظاهرة وحيدة مؤثرة.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، غدا الجمعة الموافق 29 ديسمبر، بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تستقر الأجواء على أغلب الأنحاء.

حصاد 2023| بنك مصر يتوّج بـ70 جائزة ويسجّل إنجازات قياسية في السوق المصرفية

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية سبتمبر 2023؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2,500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2,221 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 12.6%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 27.7% ليصل إلى 876 مليار جنيه مقابل 686 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 17.9% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 30.2%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 7.1% ليصل رصيدها إلى 1,850 مليار جنيه مقابل 1,727مليار جنيه في ديسمبر 2022.

القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت القوات المسلحة عن بدء التسجيل بسجل "قيد الموردين" عن العام المالى 2024 / 2025 طبقاً - للآتى…

تعرف على محاور توطين صناعة الهيدروچين الأخضر فى مصر

كشفت المهندسة صباح مشالى، رئيس شركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى:

الحكومة: أولوية لمشروعات المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية لدعم سوق العمل

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، بحضور حنان الريحاني، مدير عام المدارس الفنية وجامعة السويدي التكنولوجية، لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجي.

الوزراء يستعرض أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية المتعلقة بموضوع صناعة السيارات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية.

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الخضراوات والفواكه انخفضت انخفاضا كبيرا نتيجة لزيادة الإنتاج وبدء جني العروات الجديدة، لافتا إلى أن الخضراوات والفواكه من الأغذية الصحية التي يؤدي انخفاض أسعارها لخفض معدلات السمنة.

«التضامن» تعلن فتح باب التقدم لإشراف «حج الجمعيات» في هذا الموعد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.

ضياء رشوان: مقترح مصر يتضمن 3 مراحل تنتهي بـ وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن المقترح المصري بشأن قطاع غزة، يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وأن مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية.