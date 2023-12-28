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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة وحيدة مؤثرة.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس غدًا

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، غدا الجمعة الموافق 29 ديسمبر، بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تستقر الأجواء على أغلب الأنحاء.

بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وتوقعت الأرصاد أن تكون الأجواء غدًا مستقرة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

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درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية وفق بيان الأرصاد:


القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية 
السواحل الشمالية 22 درجة مئوية  
جنوب سيناء 25 درجة مئوية 
شمال الصعيد 23 درجة مئوية 
جنوب الصعيد 25 درجة مئوية


وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من  سلاسل جبال البحر الأحمر، ووتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على  مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا التي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب؛ لذا على قائدى المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. 

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 22 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 22 14
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15 
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 22 14
العريش 21 14
رفح 20 13
رأس سدر 23 14
نخل 21 08
كاترين 15 05
الطور 23 14
طابا 23 15
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 21 13
السلوم 20 12
سيوة 21 11
رأس غارب 24 15
الغردقة 24 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
الشلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 20 
رأس حدربة 23 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 10
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 24 12
أبوسمبل 24 12

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة امطار الشبورة

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