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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفقاً لتوقعات الأرصاد.. محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعدادت تحسبًا لسقوط الأمطار

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات بالمراكز والأحياء اليوم الخميس 28 ديسمبر الجاري تحسباً لسقوط الأمطار وذلك بناء على التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أوضحت احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وقد تمتد لأمطار خفيفة إلى محافظة أسيوط على أن يتم متابعة تطورات الوضع أولاً بأول وعلى مدار الساعة لسرعة التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة.


وشدد محافظ أسيوط على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الأحوال الجوية والمتابعة لحظة بلحظة لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنباً لحدوث أي مشكلات والتأكد من جاهزية كافة المركبات ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة فضلاً عن رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة مناشداً جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وخاصة قائدي السيارات وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور.

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ووجه محافظ أسيوط بتفعيل غرفة العمليات بالمراكز والأحياء لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين فضلاً عن التنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة وذلك عن طريق تلقي الشكاوى أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.
كما كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكيد على جاهزية كافة المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية لكل مركز وحي فضلاً عن توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات الاسعاف والحماية المدنية لتغطية مدن ومراكز المحافظة والأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات (المياه ، الصرف الصحي ، الكهرباء ، المرور ، الطرق ، .. وغيرها) بالإضافة إلى تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

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