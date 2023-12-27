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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى القطاعات الخدمية، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بترشيد الاستهلاك مع الحرص على الاستجابة لمطالب الأهالي فيما يختص بإنارة الأماكن المظلمة في بعض الشوارع وإصلاح الأعمدة والأسلاك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وكلف محافظ أسيوط ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وجميع الأجهزة المعنية باستمرار أعمال مراجعة وصيانة الإنارة العامة بالطرق والشوارع ورفع كفائتها واستغلال الامكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة والأعمال الدورية لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها واتخاذ كافة الإجراءات حرصًا على سلامة المواطنين.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط ، بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي حملة لمراجعة وصيانة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة بالشوارع الميادين، في إطار حرص الحي على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واضفاء المظهر الحضاري لجميع الشوارع ، حيث تم عمل الصيانة اللازمة للكشافات وتغطية الأعمدة بشارع النزية خليفة المتفرع من شارع المحافظة وشارع الجلاء بشركة فريال وشارع المنقبادى تفرعات شارع رياض .

وذلك تحت إشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي قسم الإنارة والكهرباء بالحي وجارى استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي الشوارع من خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتغطية الأعمدة المشكوفة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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