محافظ أسيوط ونائب رئيس الجامعة يفتتحان معرض مسابقة العلوم والهندسة بمدرسة ناصر العسكرية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، المعرض المحلى لمسابقة العلوم والهندسة آيسف "ISEF" 2023 الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالقاعة الكبرى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحى شرق بمشاركة 102 مشروع للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة في المرحلة الإعدادية والثانوية .



جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ، والعقيد أحمد عبد الحكيم قائد التربية العسكرية بالمدرسة،وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وعماد محمود مدير التعليم الثانوى بالمديرية وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والدكتور احمد حسنين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية وايمن ابوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية والدكتور عاطف لمعى مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق وعمرى كامل مدير مدرسة ناصر الثانوية العسكرية وبعض مديري الإدارات والمدارس بالمحافظة ، ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم واعضاء لجنة التحكيم من أساتذة جامعتى أسيوط والازهر وسفنكس.



حيث بدأ المحافظ ونائب رئيس جامعة أسيوط ،زيارتهما لمدرسة ناصر الثانوية بافتتاح معرض العلوم والهندسة بالقاعة الكبرى بالمدرسة ثم تفقد اقسام المعرض ،حيث استعرض الطلاب عددا من الابتكارات والمشروعات المشاركة فى المسابقة خلال فترة المعرض ثم استمع لشرح من وكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين على المسابقة عن مراحل المسابقة ومرحلة التصفيات لاختيار افضل المشروعات التى ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية خلال مرحلتين ،فضلا عن مرحلة التصفية التى تمت بكل إدارة تعليمية لإختيار وتأهيل عدد منها للمشاركة في المعرض المحلي على مستوى المحافظة ،كما التقى بعض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من أساتذة كليات (العلوم ، والهندسة ، التربية ) بجامعات أسيوط والازهر وسفنكس ومديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عاطف لمعي رئيس اللجنة.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بالنشء والطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير إبتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم بإستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي ليكونوا أمل البلاد في مستقبل أفضل مشيراً إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الدولة 2030 .



وأشاد محافظ أسيوط ، بالمعرض المحلى للمسابقة والذي يؤهل الطلاب للمشاركة فى أكبر المسابقات الدولية نظراً لإهتمامها بتنمية مهارات الإبتكار والإبداع من خلال مشروعات علمية للطلاب وتشجيع أينائنا على تحصيل العلم والتفوق معرباً عن سعادته بالإختراعات والابتكارات والأفكار الجديدة التى عرضها الطلاب المشاركين في المعرض مؤكداً على الإهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعملية التعليمية والمسابقات المحلية والدولية التى تنمى روح الابتكار لدى الطلاب وتصقل خبراتهم ومهاراتهم ، مشيراً إلى وجود الكثير من الطلاب والطالبات الذين يمتلكون أفكاراً وإبداعات متميزة ،داعيا الطلاب الى الجد والاجتهاد وتنمية مهاراتهم وابداعاتهم من خلال مشاركاتهم فى المسابقات المحلية والدولية ، معلناً دعمه الكامل للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات وتكريمه المتميزين منهم لحثهم على التميز والتفوق الدراسى .



بينما اشار الدكتور احمد عبد المولى الى اهتمام جامعة اسيوط بمختلف مراكزها البحثية والعلمية بتنمية روح الابتكار لدى الطلاب بمختلف تخصصاتهم واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية وهذا ما وضح جليا من فوز طلاب الجامعة فى العديد من المسابقات الدولية وتمثيل جامعة اسيوط ومصر فى مختلف المسابقات والمنافسات ،لافتا الى الدعم المقدم من الدكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة للعملية التعليمية بالجامعة وللأنشطة الطلابية والمجالات البحثية للطلاب والباحثين من خلال الامكانات التى توفرها الجامعة داخل كلياتها ومراكزها البحثية لافتا الى ان الجامعة تضم اساتذة وخبراء وعلماء فى كافة المجالات العلمية والطبية والبحثية.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إن معرض العلوم والهندسة "ISEF" قد شارك فيه 102 مشروع لطلاب وطالبات مختلف مدارس المحافظة والذين يمثلون 11 إدارة تعليمية بالاضافة الى مدارس " stem" و " احمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وقد تمثلت المشاريع بإبتكارات واختراعات وأفكار جديدية مبتكرة أو تطوير لأخرى في العلوم التربوية والإنسانية والعلمية والهندسية والبيئية وسيتم اختيار المشروعات الفائزة ليمثلوا محافظة أسيوط خلال المعرض الإقليمي على مستوى الجمهورية تمهيداً لتصعيد الفائزين منه لتمثيل مصر والمشاركة في المعرض الدولي على مستوى العالم الذى سيقام فى الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على منح وبعثات دراسية خارجية مشيداً بالدور الذي يقوم به المدربين والمعلمين والمشرفين وأعضاء لجنة التحكيم في هذه المسابقة.



وفى نهاية زيارة المحافظ لمدرسة ناصر وتفقده لمعرض العلوم والتكنولوجيا التقى المحافظ الطلاب المشاركين فى المسابقة والمشرفين القائمين عليها واعضاء لجنة التحكيم موجها لهم الشكر على دورهم وتميزهم مرددا معهم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقا لقيم الولاء والانتماء .

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