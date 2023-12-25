عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث موقف مشروعات الرصف وصيانة الطرق

محافظ أسيوط يلتقى
محافظ أسيوط يلتقى مدير مديرية الطرق

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء وبحث ما سيتم تنفيذه خلال خطة العام المالي الحالي (2023/2024) واستعراض ما تم انجازه منها حتى الآن وسبل الإسراع في تنفيذ الأعمال مؤكدًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة.

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم

محافظ أسيوط : نستهدف جذب استثمارات جديدة والاستفادة من المساحات بالمدن الصناعية


حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة مشروعات رصف الطرق وصيانتها بنطاق المحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وطالب المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية قبل تسليمها لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ووجه المحافظ مسئولي مديرية الطرق ومشروع الرصف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة الرصف والتنسيق مع مسئولي شبكات المرافق قبل الرصف مشددًا على استبعاد أية طرق محتمل أن يتم بها أعمال مرافق خلال الفترات القريبة موجهًا بتنفيذ الخطط تبعًا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التي بها أعمال مرافق.
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال الرصف طبقاً للمواعيد المحددة والجداول الزمنية المقررة مسبقًا مشيرًا إلى توجيهات الحكومة بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 منوهاً إلى ضرورة الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق على أن يتم التأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات كل على حدى لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للشروط الهندسية والفنية لافتاً إلى ضرورة متابعة مشروعات الرصف ورد الشئ لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف على المواطنين في النقل والانتقال وتقديم خدمات لهم.

أسيوط أخبار أسيوط مديرية الطرق باسيوط مشروعات الرصف والتطوير مشروع رصف الطرق رصف الطرق بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إزالة 5 مخالفات بناء بحي شرق أسيوط

محافظ أسيوط: نتابع أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك بمدينة صدفا

ترشيحاتنا

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

بين مؤيد ومعارض.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك

الخارجية الروسية: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أمام مجلس الشيوخ.. مسئول يكشف سبب ارتفاع أسعار السمك

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ عبير نعمة

زي المطاعم.. سر طريقة عمل البلطي المقرمش

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

فيديو

تخفيف الأحمال وما ستفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ