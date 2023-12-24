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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : نستهدف جذب استثمارات جديدة والاستفادة من المساحات بالمدن الصناعية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العمل على جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وحل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي قطاع الاستثمار والصناعة اهتماماً خاصاً وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 .

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة بالمدن الصناعية وتوفير كافة الامكانات المتاحة وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

 جاء ذلك خلال لقائه بديوان عام المحافظة مع رأفت كامل القائم مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

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وقد تناول اللقاء آخر المستجدات بشأن موقف المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة بها ، كما ناقش الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في ملف الاستثمار كـ (المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها)، لافتاً إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن وفقاً للامكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيراً إلى العمل على الاستفادة من موارد وامكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها حيث أن المحافظة بها 8مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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