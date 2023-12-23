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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 مخالفات بناء بحي شرق أسيوط

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،  استمرار إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس .


وأشار محافظ أسيوط، إلى انه تم تشكيل لجان للمتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بكافة قرى ومراكز واحياء المحافظة، ومتابعة ازالة كافة التعديات في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى  والتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين، لافتا الى انه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء ببعض العقارات بحى شرق وبناء مخالف دون ترخيص خلال عدة حملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعاصم ابراهيم نائبه ومسئولى الإشغالات والازالات وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم تحرير واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات .

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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