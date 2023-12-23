عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي ساحل سليم وأبنوب

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الخطة الاستثمارية لمركزي ساحل سليم وأبنوب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تحقيق اقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية وفقاً للأسعار المناسبة والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة.

 لفت محافظ أسيوط   إلى ادراج هذه المشروعات في الخطة الجديدة 2024 / 2025 جاءت من مقترحات المواطنين ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء موضحاً أن جلسات التشاور ساهمت في وضع هذه المقترحات والعمل على تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وذلك في إطار نمط ومنهجية المحافظة في الاعتماد على إشراك المواطنين في القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في ظل الاهتمام البالغ من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظات الصعيد.


 جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.


ونم خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تم اختيارها واقرارها في الخطط الاستثمارية الجديدة بمركزي أبنوب وساحل سليم واستعراض أهمية تلك المشروعات ومراحل تنفيذها وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين فضلاً عن الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن.
وشدد محافظ أسيوط على مراعاة الدقة في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات خاصة التي تمثلت في مشروعات دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء مضيفاً أن المشروعات التي تم وضعها تمت بناءًا على وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة.

أسيوط أخبار أسيوط الخطة الأستثمارية للتطوير الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 مركز ابنوب قرى مركز ساحل سليم بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: حملات بحي شرق لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بالبداري

ترشيحاتنا

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

بالأرقام.. منظمة غير حكومية تدين قت.ل 61 صحفيا في غزة

المدرب الفرفوش رزق.. كهربا وكولر يرقصان بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مسؤول أردني: القصف الإسرائيلي علي غزة تسبب في نشاط زلزال بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ