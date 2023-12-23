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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: نتابع أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك بمدينة صدفا

أعمال التطوير والتجميل
أعمال التطوير والتجميل بمركز صدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء لمسات جمالية عليها وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الخدمات التي يتعامل معها المواطنين بشكل مباشر مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتيسير الخدمات وفقًا للامكانات المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أنه وفقا للتوجيهات لرؤساء المراكز والاحياء بمتابعة كافة اعمال التطوير والتجميل لاقرى والمراكز ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والطرق الضيقة التي يقل عرضها عن ٦متر  والتى يبلغ إجمالي طولها ٣٥٠٠متر مربع وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة ،وذلك لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين ورفع كفاءة تلك الشوارع التي يصعب رصفها من جهة و إضفاء المظهر الحضاري علي تلك المناطق من جهة أخري  كما تم أيضا متابعة الأعمال الجارية بتطوير وتجميل مدخل المدينة وتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لإعادة الوجه الحضاري والجمالي إليها.

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