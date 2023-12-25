رئيس جامعة أسيوط : نحرص على إطلاق القوافل والمبادرات المجتمعية بمختلف القطاعات

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى، حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات، في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم الاثنين أعمال القافلة الطبية المتنقلة التي أطلقتها الجامعة بالاشتراك مع معهد جنوب مصر للأورام للكشف المبكر على الأورام السرطانية، "الرئة، والقولون والبروستاتا، وعنق الرحم" لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة؛ والمستمرة حتى 2 يناير 2024 بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأشار المنشاوى - في بيان - إلى حرص الجامعة على الاهتمام بصحة كافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب؛ من خلال إطلاق القوافل، والمبادرات الطبية، والتى تقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالاتهم الصحية.



كما كشف الدكتور أحمد المنشاوى عن دعم الجامعة و مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية الصحية؛ الهادفة إلى تعزيز القطاع الصحي، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الصحة العامة؛ مشيداً بجهود تلك المبادرات في الفحص المبكر للأمراض، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لمنع تفاقمها، أو الإصابة بمضاعفاتها، وذلك وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً.