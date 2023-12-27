ننشر الصور الأولى لحادث أنهى حياة 4 أشخاص وأصاب 8 بـ صحراوي أسيوط

حصل موقع صدى البلد على الصور الاولى لحادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية قرية عرب العوامر والذي نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين .

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية قرية عرب العوامر ووجود وفيات ومصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل نتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والشاملة ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة

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