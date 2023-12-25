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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق عامل لـ المفتي قاد تشكيل عصابي وأنهى حياة سائق بأسيوط

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

أحالت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، أوراق عامل لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بالاشتراك مع آخرين بإنهاء حياة سائق توك توك بهدف سرقته بمركز ساحل سليم في أسيوط .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بالعثور على جثة ملقاة أرضا على الطريق المؤدية إلى قرية عرب مطير ، بالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يدعى " أحمد . ح . ز " والمبلغ بغيابه بالمحضر رقم 3415 إداري مركز ساحل سليم .
على الفور تم تشكيل فريق من مباحث مركز شرطة ساحل سليم لكشف ملابسات الحادث وتكثيف عمل أفراد الشرطة السريين وتوصلت التحريات إلى أن ارتكاب الواقعة " فارس . إ . ع " وآخرين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه ليلا تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء .

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وأشارت التحريات بان المتهم وآخرون مشهور عنهم ارتكاب تلك الوقائع بالإكراه وهم وراء ارتكاب تلك الواقعة وإنهاء حياة المجني عليه حيث قام المتهم وآخرون بإيقاف المجني عليه أثناء قيادته التوك توك الخاص به بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن بالقرب من وبري ابومايكه طريق قرية الخوالد وحال وصولهم قام المتهم بإخراج سلاح ناري كان بحوزته فرد خرطوش وقام بشل حركة المجني عليه ممسكا به وقام باقي أفراد التشكيل العصابي بطعن المجني عليه وعندما حاول الإفلات منهم قام المتهم بإطلاق عيار ناري صوبه مما أدى إلى إصابته بالرأس والذي أودى بحياته وعقب ذلك قاموا بإلقاء جثة المجني عليه جانب الطريق محاولين إخفاءها وفروا هاربين .

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