جنايات أسيوط تقضي بـإعدام عامل أنهى حياة زوجته وأبنته

عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا ، بالإعدام شنقا لقيامه بإنهاء حياة زوجته وأبنته بسبب شكه في سلوك الأولى وعدم معايرة ابنته بسلوك أمها بمركز منفلوط في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية 23772 جنايات مركز منفلوط إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي يفيد وصول " نجلاء . ر . م " ربة منزل و نجلتها " مكة "جثتان هامدتان وتم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



وتوصلت تحريات المباحث إلى ان وراء ارتكاب الواقعة " هاني . ب . م " ، عامل ، زوج الأولى ووالد الثانية حيث قام بطعنهما عدة طعنات نافذة مما أسفر عن وفاتهما .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سيطر عليه الشك بان زوجته تخونه مع شقيقه على اثر ذلك عقد العزم على إنهاء حياة المجني عليهما وقام بإحضار سلاح ابيض وما أن ظفر بالمجني عليها الأولى قام بطعنها عدة طعنات نافذة مما أدى إلى وفاتها وقام بدخول غرفة نجلته الصغيرة وقام بحملها بين يديه وطعنها عدة طعنات مبررا ذلك بأنه حتى لا يلحق بها عار أمها .