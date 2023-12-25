السجن 3 سنوات لـ عامل اعتدى على شقيقته بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن 3 سنوات لقيامه باحتضان شقيقته ومحاولته التعدي عليها بمركز ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 7696 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم بلاغا من " صباح . م . م " بتضررها من شقيقها " محمود . م . م " بالتعدي عليها بالسب والشتم واتهاما بمضاجعة كل الناس وطلبة مضاجعتها مستغلا ظروف مرض زوجها .



وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى قيام المتهم بهتك عرض شقيقته بان قام باحتضانها والإمساك بعورتها دون رضاها قاصدا من ذلك هتك عرضها رغبة منه في معاشرتها معاشرة الأزواج.