دس السم في العصير وألقى بجثتها في النيل.. اعترافات عامل أنهى حياة شقيقته

أقدم مبيض محارة بمنطقة الوليدية في أسيوط على أنهى حياة شقيقته بعد أن وضع لها سم الفئران في كوب عصير وبعد أن تأكد من وفاتها حملها في سيارة وألقى جثتها من أعلى كوبري الواسطى بنهر النيل لإخفاء جريمته وبعد 4 أيام خرجت الجثة لتطفوا على مياه نهر النيل خلف مجمع محاكم أسيوط لتكشف الجريمة ويصل ضباط المباحث لمرتكب الواقعة وتبين انه شقيقها ويدعى " أحمد . م . هـ " 27 عاما مبيض محارة والذي اعترف أمام إسلام عرابي وكيل نيابة قسم ثان أسيوط بتفاصيل الواقعة.

ما هي تفصيلات اعترافاتك ؟

أنا روحت عند شقيقتي " أسماء . م . هـ " في العيادة التي تعمل بها بميدان المحطة وأخذتها وذهبنا إلى منزل " عائشة . م " في شارع البل غرب أسيوط والتي كانت تربطنها بها جيرة قديمة وجلست شقيقتي تتحدث مع عائشة وأنا غافلتهم وقمت بوضع سم فئران في كوب العصير الخاص بشقيقتي وقمت بإعطائها الكوب لتشربه وبعد تناولها العصير بدأت شقيقتي في فقدان الوعي وطلبت مني جارتنا أن أقوم لشراء حقنة مسكنه لها من الصيدلية وذهبت بالفعل وقمت بشراء الحقنة وعندما عدت وجدتها نائمة في الغرفة وقمت بإعطائها الحقنة.

واستكمل المتهم اعترافاته قائلا : عندما خرجت من الغرفة سألتني جارتنا " عائشة " عما حدث لأختي فقلت لها إنني وضعت لها منوم في كوب العصير حتى استطيع أن اذهب بها إلى مستشفى نفسية لأكشف عليها واتصلت على أشقائي " محمد و محمود " علشان يحضروا لي سيارة لأحمل شقيقتنا فيها ومر الوقت حتى الساعة العاشرة مساءا لم يستطع شقيقي إحضار سيارة خاصة وإنهم لم يعرفوا سبب طلبي منهم إحضار سيارة وبعد ذلك قمت بإغلاق الغرفة بالمفتاح على شقيقتي وتركتها في منزل جارتنا وفي صباح اليوم التالي ذهبت إليها واتصلت على والدي وأنا هناك وقلت له ما حدث وجاء إلى منزل جارتنا وضربني بالقلم على وجهي وقال لي " أزاي تعمل كدا من غير ما تقولي " .

واستكمل : وفي حوالي الساعة العاشرة مساءا احضر شقيقي سيارة دون أن يعرف سبب احتياجي لها وجاء إلي بها وطلبت منه أن يذهب ويترك السيارة أمام منزل جارتنا وفي حوالي الساعة الثالثة فجرا جاء لي شقيقي " محمد و محمود " وقولت لهم ما حدث وتشاجروا معي وقولت لهم الناس بتعايرنا بها وصعدت أنا وشقيقي محمد إلى منزل عائشة دون ان تشعر بنا وقمت بلف شقيقتنا " أسماء " في ملايا وحملها ونزلنا بها وقمنا بوضعها في السيارة وذهبنا بها إلى كوبري الواسطى وقمت بوضع يدي على صدرها للتأكد من كونها على قيد الحياة أم توفيت وعندما تأكدت من وفاتها قمت بإلقائها من أعلى الكوبري بنهر النيل ومشينا .

من أين استحصلت على سم الفئران الذي وضعته لشقيقتك في العصير ؟

أنا اشتريته من عند العطار قولتلة علشان عندي فئران كتير في البيت .

وما هي كيفية وضع السم لشقيقتك ؟

لما روحنا عند عائشة في البيت أختي طلبت تشرب عصير روحت أنا جبتهولها من الثلاجة بتاعت عائشة ووضعته في الكوب وضفة إليه السم ودوبته .

وما الذي حدث لشقيقتك عقب تناولها العصير ؟

هي نص ساعة و داخت وطلبت مني عائشة أن احضر لها حقنة مسكنة ونزلت بالفعل للصيدلية وأحضرت الحقنة وعندما عدت وجدتها نائمة في غرفة وأعطيتها الحقنة .

وهل كانت المدعوة عائشة على علم بما فعلته بشقيقتك ؟

لا عائشة مكنتش تعرف إني وضعت سم أنا قولتلها إني وضعت منوم بس .

وما هو سبب توجهك إلى منزل المدعوة عائشة أنت وشقيقتك ؟

إحنا جيران من زمان وكانت عائشة تسكن بجوارنا في الوليدية لـ 7 سنوات وأنا كنت خاطب ابنتها ونعتبرها أنا وأخوتي زي أمي .

وما الذي حدث عقب إعطائك لشقيقتك المسكن الذي أحضرته لها ؟

بعد ما أعطيتها الحقنة وخرجت خارج الغرفة سألتني عائشة عما حدث لشقيقتي فقولت لها إنني أعطيتها منوم حتى استطيع الذهاب بها إلى المصحة النفسية واكشفلها واتصلت على شقيقي " محمد ومحمود " وطلبت منهم أن يحضروا لي سيارة ولم اقل لهم عن السبب ولكن لم يحضروها لي فقمت بإغلاق الغرفة على شقيقتي بالمفتاح في منزل عائشة وعدت إلى منزلنا وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى منزل عائشة واتصلت بوالدي وأنا هناك وقولت له عما فعلته حضر والدي إلى منزل عائشة وتشاجر معي وصفعني بالقلم على وجهي وقال لي " أزاي تعمل كدا من غير ما تقولي " .

وهل قام أخواتك في إحضار سيارة ؟

أتصرف اخويا محمد واحضر سيارة وجاء إلي بها الساعة العاشرة مساءا وطلبت منه ترك السيارة ولم يعلم بما حدث وفي حوالي الساعة الثالثة فجرا جاء إلي إخوتي " محمد ومحمود " عند منزل عائشة وقولت لهم عما فعلته بشقيقتنا وتشاجروا معي وقولت لهم " الناس بتعايرنا باللي بتعمله أختكم ومشيها البطال " وصعد معي شقيقي محمد الى الغرفة التي كانت بها شقيقتنا دون أن تشعر عائشة وقمت بوضع شقيقتنا داخل ملايا وحملها ووضعها في السيارة .

وأين توجهتم بها ؟

إحنا روحنا بها على كوبري الواسطى علشان نرميها لكن قبل ما نرميها قمت بوضع يدي على صدرها علشان أشوف فيها نفس وإلا لا علشان أوديها المستشفى وجدتها متوفية وقاطعة النفس قمت بإلقائها من أعلى الكوبري في نهر النيل ومشينا .

هل كان والدك وأشقائك على علم بما فعلته تجاه شقيقتك ؟

لا مكنش حد فيهم يعرف أنا قولتلهم بعد ما حطيتلها السم في العصير وهما ملهمش دعوة باللي حصل .

وهل بيت النية وعقدت العزم على التخلص من شقيقتك ؟

ايوة

وما سبب قيامك بذلك ؟

علشان أختي مشيها بطال وسمعتها مش كويسة وبتمشي مع رجالة كتير وكل شوية تمشي من بيت زوجها وبتعمل محاضر شرطة لابويا ولينا وجوزها والناس بتعايرنا بيها فانا مقدرتش استحمل اكتر من كده وعملت اللي عملته ده .

وهل كانت شقيقتك تعاني من مرض نفسي ؟

ايوة أنا روحت كشفتلها من حوالي 4 شهور في مستشفى النفسية والعصبية والدكتور قال عندها كهرباء زيادة والدكتور كشف عليا أنا كمان وقال إني عندي كهرباء زيادة في المخ وكتب على علاج لينا إحنا الاثنين .

وعاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ ، المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.