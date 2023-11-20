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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لشخص يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بمركز أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 7732 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب محمد عادل عبدالحفيظ معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد حيازة المتهم " مغرم . ي . ع " كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري .

 

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وبتقنين الإجراءات قاد النقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون مباحث مركز أسيوط تحت الرائد عمر عبدالعظيم رئيس المباحث قوة أمنية استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت من ضبطه أثناء تواجده أمام منزله وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري " فرد خرطوش " وكذلك طلقات نارية لذات السلاح كما عر بطيات ملابسه على 32 قطعة لمادة الحشيش المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس .

 

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