السجن المشدد 6 سنوات لـ شخص يتاجر في "الحشيش" المخدر بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره في المواد المخدرة بمركز أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 6611 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب محمد حسن مصطفى معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد قيام المتهم " أبو الحسن . م . م " بالاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب محمد حسن مصطفى معاون مباحث مركز أسيوط تحت الرائد عمر عبدالعظيم رئيس المباحث قوة أمنية استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت من ضبطه أثناء تواجده أمام منزله وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 12 قطعة طولية بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المنزل عثر على 4 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .