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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

امطار غزيرة
امطار غزيرة

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، إننا بدأنا فصل الشتاء بالتقلبات المعتادة، مشيرة إلى اننا شهدنا بداية من أمس تقلبات جوية أثرت على معظم مناطق الجمهورية، وكانت محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الأمطار التي شهدناها بداية من الأمس وحتى اليوم كانت بين متوسطة إلى غزيرة، موضحة أن الأمطار تكررت على مدار اليوم أكثر من مرة.

الامطار


ولفتت إلى أنه لم تكن هناك مشاكل كبيرة في المحافظات بسبب الأمطار، وتم السيطرة عليها، وسحب المياه من الشوارع، والآن الأمور تسير بشكل طبيعي، منوهة أن حالة سقوط الأمطار انتهت اليوم، والسحب تلاشت، وهناك هدوء واستقرار في الساعات المقبلة.


وأشارت إلى أن غدًا ستكون هناك أمطار في أماكن محدودة، وستكون متوسطة إلى خفيفة في رأس غارب والبحر الأحمر وعدة مناطق أخرى.


وحذرت إيمان شاكر من الشبورة والضباب على الطرق السريعة والصحراوية، متابعة: "ننصح قائدي السيارات بتوخي الحذر في القيادة، ومتابعة النشرات الجوية".


وعن الشتاء هذا العام، قالت: "متوقع أن تكون الأمطار شبيهة بالعام الماضي، وفصل الشتاء لن نشهد مشاكل".

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الأرصاد الجوية الإعلامية سارة حازم الشبورة الطرق السريعة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد برنامج كل الزوايا هيئة الأرصاد الجوية

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