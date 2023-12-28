ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة والجيزة و18 محافظة

تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار رعدية، تؤثر على معظم المحافظات اليوم، وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس هي ذروة الأمطار.

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت خلال الأيام الماضية من أمطار الأمس واليوم، وأن تلك الأمطار وصلت لـ كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت أن الأمطار كانت بين متوسطة لـ غزيرة، ورعدية، وأن الساعات المقبلة هناك استمرار سقوط الأمطار، وأن تلك الأمطار ستصل محافظة الإسماعيلية والسويس، وتصل لـ شمال سيناء، ولذلك على الجميع توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار على القاهرة ستنتهي في الصباح، ولكن ستظل مستمرة على الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبور سعيد".

الخميس هو ذروة الأمطار

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هي ذروة الأمطار، ولذلك نطالب المواطنين بالابتعاد على أعمدة الإنارة، والأكشاك الكهربائية، وعدم تصوير البرق والرعد، وعلى سائقي السيارات التأكد من أن مساحات السيارة سليمة.

وفي نفس السياق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء شتوية في أغلب محافظات الجمهورية حيث تشهد أمطارا بدأت منذ مساء أمس، وهي أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من محافظات السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ تأثير المنخفض الجوي سيشهد ذروته اليوم، وهذا المنخفض موجود في طبقات الجو العليا ويتحرك من الغرب إلى الشرق.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أكثر محافظات الجمهورية تأثرا بأمطار اليوم هي محافظات المنطقة الشرقية وستكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض الأماكن من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وستكون الأمطار متوسطة على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى والمنوفية والغربية والشرقية.

