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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منخفض جوي يضرب البلاد

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم وغدًا هناك تقلبات جوية، والتي سينتج عنها سقوط أمطار، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي سينتج عنه سحب منخفضة ومتوسطة.

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأمطار بدأت خلال الساعات الماضية، وأن تلك الأمطار تكون على مطروح، الإسكندرية، والبحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، بور سعيد، دمياط، وفي فترة المساء ستصل لـ المناطق الداخلية، بجنوب الوجه البحري، والقاهرة.

ذروة الأمطار اليوم

 

وأشارت إلي أن القاهرة اليوم ستتعرض لـ أمطار، وقد تصل لـ رعدية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وارتداء الملابس الشتوية، وأن ذروة الأمطار من مساء اليوم حتى مساء الخميس.
 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط أمطار ‏متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا اليوم على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبري وشمال ‏الصعيد وبعض الأماكن من مدن القناة.‏

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة :

 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 16
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 21 14
بنهــــا 21 16
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 21 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 22 16
طنطا 21 15
دمياط 21 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 23 15
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
الشلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 25 08
أبوسمبل 24 13


 

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