عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على سؤال " هل هناك عاصفة ترابية ورملية ستؤثر على البلاد يومي الخميس والجمعة".



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الاحوال الجوية اليوم مستقرة، وأن درجة الحرارة اليوم 22 درجة، وأن الطقس في فترة النهار شتوى دافئ.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن درجات الحرارة في فترة الليل تكون منخفضة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

ولفتت إلي أن الفترة الحالية هناك شبورة مائية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر أثناء السير في الساعات الصباحية، وذلك لتجنب حدوث حوادث على الطرق.

وأشارت إلي أن البلاد تتأثر بـ سرعات رياح ولكن في جنوب سيناء، وأن هذه الرياح لن تؤثر على القاهرة، وأنه لن يكون هناك عواصف ترابية ورملية كما يردد البعض عبر السوشيال ميديا.

وتابعت أن البلاد تعرضت أمس لـ أمطار، وأن اليوم والغد هناك فرص لـ أمطار خفيفة، ولكن من يوم الأربعاء لـ الجمعة سيكون هناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، وسيكون هناك أمطار أكثر من التي ستؤثر على البلاد.



وأوضحت أن الأمطار ستصل لـ المناطق الداخلية، والقاهرة، ولكن هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وأن تلك الأمطار سيكون معها نشاط رياح.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 15

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 15

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 24 15

نخل 20 10

كاترين 16 6

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 15

السلوم 19 11

سيوة 21 12

رأس غارب 26 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 18

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 26 20

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 9

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 23 12

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 22 10

أبوسمبل 23 11

