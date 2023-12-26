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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية

 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الساعات الحالية تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، والطقس يكون دافئ خلال فترة النهار، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

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عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية وأمطار في 6 محافظات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة المصرية، أن الأحوال الجوية في فترة النهار مستقرة، ولكن في فترة الليل هناك حالة من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد خلال شهرين من الآن ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وذلك لأن البلاد في فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم، ولكن ستكون أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، وأن هناك شبورة مائية في الساعات الصباحية.

 

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات


وأوضحت أنه من الغد الأربعاء سيكون هناك أمطار رعدية، على السواحل الشمالية، كميات الأمطار ستكون مرتفعة، وأن تلك الأمطار ستصل القاهرة، من الغد أي بعد ساعات، ولكن من يوم الجمعة ستختفي الأمطار.


 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 اكتوبر 21 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 12
وادى النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 18
الاسكندرية 22 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادى الجديد 25 06
أبوسمبل 24 13

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة الامطار أمطار رعدية

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