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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

أمطار
أمطار

تشهد حالة الطقس منذ دخول البلاد في فصل الشتاء رسميا، بعض التقلبات الجوية التي تؤثر على معظم مناطق البلاد، حيث تتعرض محافظات لـ أمطار، بينما تشهد محافظات أخرى عواصف رملية وترابية، مع وجود حالة من عدم الاستقرار في الملاحة.

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الأرصاد تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق.. اليوم

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من الأربعاء لـ الجمعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

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عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل

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سيول.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار بـ 13 محافظة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة الصباحية التي تؤثر على الطرق في الساعات الصباحية، وطالبت المواطنين بالسير بـ سرعات مخفضة لتجنب الحوادث، وطالبت الأرصاد من المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

ونستعرض حالة الجو من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبلة:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت بعض التقلبات الجوية، وتأثرت بـ رياح وعواصف ترابية وأمطار.

ولفتت إلي أن الطقس شتوي معتدل تماما على المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما الطقس مائل للحرارة في المناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الأجواء شهدت أمس غطاء سحابي، والجميع شعر بـ الجو الشتوي، وسيكون هناك تغيير في الأحوال الجوية اليوم ، ودرجات الحرارة سترتفع، والعظمى على القاهرة الكبري ستصل لـ 22 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الليل ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والصغرى في فترة الليل ستصل لـ 13 وأقل من 13 درجة، منوهة بأن البلاد تعرضت أمس لـ أمطار، وأن اليوم والغد هناك فرص لـ أمطار خفيفة، ولكن من يوم الأربعاء لـ الجمعة سيكون هناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، وسيكون هناك أمطار أكثر من التي ستؤثر على البلاد.

وأوضحت أن الأمطار ستصل لـ المناطق الداخلية، والقاهرة، لكن هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وأن تلك الأمطار سيصحبها نشاط للرياح.

 

  وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :
 العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 15
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 22 15
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 14
السويس 22 14
العريش 22 13
رفح 21 13
رأس سدر 24 15
نخل 20 10
كاترين 16 6
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 15
السلوم 19 11
سيوة 21 12
رأس غارب 26 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 18
حلايب 24 20
أبو رماد 26 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 9
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 23 12
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 11
 

امطار التقلبات الجوية عواصف رملية عواصف رملية وترابية الشبورة الأرصاد

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