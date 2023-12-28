احذر الموت في الحال.. الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن أمطار اليوم

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت خلال الأيام الماضية من أمطار الأمس واليوم، وأن تلك الأمطار وصلت لـ كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت أن الأمطار كانت بين متوسطة لـ غزيرة، ورعدية، وأن الساعات المقبلة هناك استمرار سقوط الأمطار، وأن تلك الأمطار ستصل لـ شمال سيناء، ولذلك على الجميع توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.

و حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، جميع المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالموبايل أو الكاميرا، أو ملامسة أى أشياء معدنية، موضحة أن البرق و الرعد عبارة عن تفريغ لـ شحنات كهربائية، ويلتقى الموجب بالسالب فيظهر ما يظهر بالسماء من صوت وتفريغ لـ الشحنات التى تظهر بلون مضيء.

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة فى الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية، مؤكدة أن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخى الحذر.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم تقلبات جوية، وأن الأمطار تتساقط على البلاد من مساء أمس ومستمرة اليوم الخميس، ولكن هذه المودة ستنتهي غدًا الجمعة.

وطالبت المواطنين بعدم السماح لـ الأطفال بالخروج من المنزل، معلقة:" لو مفيش حاجة مهمة بلاش خروج اليوم، لأن ذروة الأمطار اليوم، وأن البلاد من الغد ستتأثر بشبورة مائية في الساعات الصباحية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:



العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 14

العريش 21 15

رفح 20 15

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 26 20

الفيوم 20 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 23 13

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 23 13