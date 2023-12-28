عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر الموت في الحال.. الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن أمطار اليوم

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت خلال الأيام الماضية من أمطار الأمس واليوم، وأن تلك الأمطار وصلت لـ كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة والجيزة والقليوبية.

txt

برق ورعد وأمطار غزيرة.. تعرف على حالة الجو بالمحافظات|فيديو

txt

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية وأمطار في 6 محافظات

وأوضحت أن الأمطار كانت بين متوسطة لـ غزيرة، ورعدية، وأن الساعات المقبلة هناك استمرار سقوط الأمطار، وأن تلك الأمطار ستصل لـ شمال سيناء، ولذلك على الجميع توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.

 

و حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية،  جميع المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالموبايل  أو الكاميرا، أو ملامسة أى أشياء معدنية، موضحة أن البرق و الرعد عبارة عن تفريغ لـ شحنات كهربائية، ويلتقى الموجب بالسالب فيظهر ما يظهر بالسماء من صوت وتفريغ لـ الشحنات التى تظهر بلون مضيء.

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة فى الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية، مؤكدة أن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخى الحذر.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم تقلبات جوية، وأن الأمطار تتساقط على البلاد من مساء أمس ومستمرة اليوم الخميس، ولكن هذه المودة ستنتهي غدًا الجمعة.

وطالبت المواطنين بعدم السماح لـ الأطفال بالخروج من المنزل، معلقة:" لو مفيش حاجة مهمة بلاش خروج اليوم، لأن ذروة الأمطار اليوم، وأن البلاد من الغد ستتأثر بشبورة مائية في الساعات الصباحية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 13
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 13
دمنهور 21 13
وادى النطرون 22 12
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 20 13
الزقازيق 21 14
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 14
دمياط 21 16 
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 21 13
السويس 22 14
العريش 21 15
رفح 20 15
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 20 15
العلمين الجديدة 21 14
مطروح 21 14
السلوم 20 12
سيوة 20 11
رأس غارب 24 15
الغردقة 25 16
سفاجا 24 16
مرسى علم 25 17
شلاتين 26 18
حلايب 25 19
أبو رماد 26 20 
رأس حدربة 26 20
الفيوم 20 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 12
أسيوط 21 10
سوهاج 21 11
قنا 24 12 
الأقصر 24 12
أسوان 23 13
الوادى الجديد 24 10
أبوسمبل 23 13

 

هيئة الأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار تصوير البرق والرعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: أولوياتنا التحوّل نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية

كتائب القسام: تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في مواجهات اليوم

رئيس الشيوخ يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

احذر الموت في الحال.. الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن أمطار اليوم

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

غزة وأوكرانيا وكوريا الشمالية.. توقعات كارثية بحروب جديدة في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ