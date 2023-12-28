برق ورعد وأمطار غزيرة.. تعرف على حالة الجو بالمحافظات|فيديو

برق ورعد وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب محافظة كفر الشيخ.. عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" برق ورعد وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب محافظة كفر الشيخ".

وظهر في التقرير أن هناك أمطاراً شديدة، وهناك برق ورعد، تضرب محافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الماضية.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد تقلبات جوية، والتي سينتج عنها سقوط أمطار، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي سينتج عنه سحب منخفضة ومتوسطة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأمطار بدأت من أمس على مطروح، الإسكندرية، والبحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، بور سعيد، دمياط، والوجه البحري، والقاهرة.

ذروة الأمطار



وأشارت إلي أن ذروة الأمطار مستمرة حتى مساء الخميس، ولذلك على الجميع توخي الحذر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 14

العريش 21 15

رفح 20 15

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 26 20

الفيوم 20 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 23 13

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 23 13