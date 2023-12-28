تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 18 محافظة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم



يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 3285 جنيها.



وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



برق ورعد وأمطار غزيرة.. تعرف على حالة الجو بالمحافظات|فيديو

برق ورعد وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب محافظة كفر الشيخ.. عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" برق ورعد وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب محافظة كفر الشيخ".

وظهر في التقرير أن هناك أمطاراً شديدة، وهناك برق ورعد، تضرب محافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الماضية.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد تقلبات جوية، والتي سينتج عنها سقوط أمطار، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي سينتج عنه سحب منخفضة ومتوسطة.



البرلمان العربي يناقش مستجدات الأوضاع في غزة .. اليوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد، بأن البرلمان العربي يناقش اليوم الخميس مستجدات الأوضاع في غزة .

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شاباً، بينهم 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدناً عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان على غزة.

من جانبها، قالت الصحة الفلسطينية إن الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدًا، ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته، لافتة إلى أن الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج غزة والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين.



ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة والجيزة و18 محافظة

تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار رعدية، تؤثر على معظم المحافظات اليوم، وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس هي ذروة الأمطار.

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت خلال الأيام الماضية من أمطار الأمس واليوم، وأن تلك الأمطار وصلت لـ كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت أن الأمطار كانت بين متوسطة لـ غزيرة، ورعدية، وأن الساعات المقبلة هناك استمرار سقوط الأمطار، وأن تلك الأمطار ستصل محافظة الإسماعيلية والسويس، وتصل لـ شمال سيناء، ولذلك على الجميع توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.

تسريبات سرية تؤكد وجود خلاف حاد بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي

كشفت تسريبات إعلامية إسرائيلية حديثة، عن وجود خلافات حادة وأزمات ثقة بين كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في إسرائيل.



وكشفت القاهرة الإخبارية، أن الخلافات تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.



وتابعت: إعلام إسرائيلي قال إن اجتماعا لمجلس الوزراء شهد جدلًا كبيرًا بين الطرفين، عقب توجيه وزيرة المواصلات ميري ريجيف اتهامات لرئيس أركان الجيش بتسريب معلومات سريّة.



إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أكد الكابتن أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، والزمالك السابق، لاعب مميز وأنه قريب منه بشكل كبير جدًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رد فعل إمام بعد الهدف ببطولة كأس السوبر، وظهر أنه يبكي، لا يقصد من ذلك مكايدة جمهور الزمالك.

ولفت إلي أن إمام عاشور لاعب مميز، وأنه غاضب بعد الانتقال من الزمالك، قائلا :" إمام عاشور فعلا زعلان عشان ترك الزمالك".

رئيس وزراء إسبانيا يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة



أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشير، أن غزة تعيش وضعا مأساويا ونرفض استهداف المدنيين في القطاع.



وأضاف خلال عاجل نشر على قناة القاهرة الإخبارية، أن ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 8 في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، اليوم الخميس.

معاون وزير التموين: تطوير 396 مركزا لتقديم السلع المدعمة للمواطنين

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، إن ملف التموين من الملفات الهامة، مشيرا إلى أن الأهم لدى الوزارة رفع مخصصات الدعم ووصلت إلى 127 مليار جنيه، واستدامة إضافة كل من يحق أن يدخل فى منظومة التموين من الأسر الأكثر احتياجا أو الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم تطوير ما يقرب من 396 مركز خدمة متكاملا لتقديم كل الخدمات التموينية التي لها علاقة بالبطاقات التموينية، موضحا أنه تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية والاشتراك بـ 332 مجمعا خدميا متكاملا فى المراكز الحكومية الموحدة ضمن مبادرة حياة كريمة.

خارجية فلسطين: سكب عناصر بن غفير مواد حارقة على أسرة الرشايدة جريمة تطهير عرقي



أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إذ قالت الخارجية الفلسطينية إن سكب عناصر “بن غفير” مواد حارقة على أسرة الرشايدة جريمة تطهير عرقي متواصلة للتجمعات البدوية.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيرين المتطرفين "بن غفير وسموتريتش" اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لميليشيات المستوطنين وتزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة لارتكابها ضد المواطنين الفلسطينيين.