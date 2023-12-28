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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الكابتن أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، والزمالك السابق، لاعب مميز وأنه قريب منه بشكل كبير جدًا.

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وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رد فعل إمام بعد الهدف ببطولة كأس السوبر، وظهر أنه يبكي، لا يقصد من ذلك مكايدة جمهور الزمالك.

ولفت إلي أن إمام عاشور لاعب مميز، وأنه غاضب بعد الانتقال من الزمالك، قائلا :" إمام عاشور فعلا زعلان عشان ترك الزمالك".

وأشار إلي أن كل لاعب حر في اختياراته، وأن لاعب الكرة يبحث عن مصلحته فقط، وأن إمام عاشور زملكاوي، ويعشق نادي الزمالك.

انتقال إمام عاشور لـ الأهلي مجرد شغل


وتابع: الموضوع بالنسبة لـ إمام عاشور شغل في النادي الأهلي، ولكن الكل عارف أن إمام عاشور يحب نادي الزمالك، وزملكاوي مليون في الـ المية، فانتقال إمام لـ الأهلي مجرد شغل فقط، وكرر أنه قريب جدًا من اللاعب".
 

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إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

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