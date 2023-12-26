بلياردو وحظ القرن.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي| فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "ده مش نادي القرن ده عنده حظ القرن".. تعليق من عمرو أديب على تخطي الأهلي لسيراميكا بهدف قاتل".

وجاء في التقرير أن الإعلامي عمرو آديب، وجه رسالة جديدة لـ الأهلي قائلا:" الأهلي عن حظ القرن مش نادي القرن بس" بيكسب في الدقيقة 90.

وأضاف عمرو أديب، أن ظل يقول " حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنا قاعد بتفرج على مباراة الأهلي وفريق سيراميكا، الأهلي جاب جول في الدقيقة 95".

وتابع عمرو أديب، أن " كورة لو اتلعبت مليون مرة، مش هتتكرر.. مليون مرة أخوك إمام عاشور، مشي بالكرة ولعب الكرة جت في القائم ورجعت للمدافع ودخلت جول".

وأوضح أن كورة جول إمام عاشور تشبه الـ " بلياردو" والأهلي فاز بالمباراة في الدقيقة الأخيرة.

وتابع :" خايف الأهلي يخلص السوبر المصري، ويدخل على السوبر الإماراتي، وده عادي وهيكسب بالمرة قبل ما يجي القاهرة".

ووجه رسالة لـ جماهير الأهلي:" انتوا راضيين على أداء الفريق في الفترة الأخيرة، أنت شايف أن ده عادل تفوز بهذا الأداء".



