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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش ده معروف| جهاد جريشة يوجه رسالة نارية لحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن حكم مباراة الأهلي وسيراميكا، محمد معروف، ليس هو معروف الذي نعرفه، وذلك بسبب الابتعاد عن إدارة المباريات، وهذا له تأثير على الأداء بالمباراة.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن حكم المباراة مثل لاعب الكرة، يكون لديه حساسية المباريات، ولذلك ابتعاد معروف عن إدارة المباراة كان واضحًأ في إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا.


وأوضح أن محمد معروف سيشارك في بطولة كأس الأمم بعد أيام، وأن معروف كان يتخذ قرارات وضربات حرة بطريقة غير صحيحة.

وأوضح جهاد جريشة، أن محمد معروف لم يتخذ قرارا مؤثرا في نتيجة المباراة، ولكن طريقته كانت غير معتادة، وكان يأتي لفريق على الآخر ولكن في نصف الملعب.
 

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