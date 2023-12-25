رحيل أحمد زيزو ينهي مشكلات الزمالك.. ناقد رياضي يوضح

أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر، أن بيع لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، سيقوم بحل مشكلات كثيرة في النادي، موضحًا أن هناك عروض بأرقام مميزة لـ اللاعب.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن الزمالك يحاول في الفترة الأخيرة حل المشكلات التي تلاحقه منذ فترة، وأهمها عدم توافر الأموال، وفتح القيد لضم لاعبين جدد.



ولفت إلى أن بيع اللاعب سيعود بالنفع على النادي بالكامل، وعلى اللاعب، ولذلك بيعه أمر مفيد.



وتابع :" الزمالك يعاني من أزمة مالية طاحنة، وأن مساندة رجال الأعمال لن يكون كافي لتلبية احتياجات النادي، فالزمالك يحتاج لـ المليارات وليست المساندات".

