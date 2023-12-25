مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

أكد الكابتن فتحي مبروك لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن النادي الأهلي لا يمثل نفسه فقط، ولكن يمثل كل الأندية المصرية، والكرة المصرية.

وأضاف الكابتن فتحي مبروك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يرفع رأس المصريين في كل مكان، والأهلي فاز في بطولة كأس العالم للأندية على بطل آسيا، وعلى فرق كبيرة.

ولفت إلي أن النادي الأهلي، يدخل في بطولات كثيرة، والأهلي قادر على تحقيق الانتصارات، على أي فريق يتقابل معه، وأن الأهلي خرج من بطولة كأس العالم لـ الأندية والآن يشارك في بطولة السوبر.

التدعيمات الجديدة بالنادي الأهلي

وتحدث عن التدعيمات الجديدة بالنادي الأهلي، وقال :" الأهلي لديه نجوم كبار، وأن الجميع يشاهد أن محمود كهربا، يلعب مهاجم، وتاو يلعب تحت رأس الحربة، وأيضًأ إمام عاشور".

وكشف أن الأهلي في حاجة لـ مهاجم خلال الفترة المقبلة، وأن هذا أمر حقيقي، والجميع يشاهد ذلك في المباريات، والأهلي يبحث عن مهاجم يليق باسم النادي الأهلي، ويكون هدافا.