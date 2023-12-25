حسام عاشور : موديست دون المستوى والأهلي بحاجة لمهاجم أفضل

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق كان بمقدوره تحقيق إنجاز أفضل ببطولة كأس العالم للأندية بعد مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي الذي كان فريقا في المتناول، وكان يمكن تخطيه.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : هناك تفاصيل بسيطة تصنع الفارق في تحقيق الإنجازات .. والأهلي بحاجة إلى رأس حربة مميز .. موديست دون المستوى وهو حل مؤقت ولا أعتقد أن الأهلي سوف يجدد له ولابد من وجود مهاجم صندوق أفضل.

وأضاف: سجلت ٣ اهداف في مسيرتي لكن أغلاها عندي هدفي في الاسماعيلي.. وأفتخر بما قدمته مع الأهلي وأنا الأكثر مشاركة في المباريات وأكثر من شارك بقميص الفريق في بطولة أفريقيا.