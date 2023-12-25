بين مؤيد ومعارض.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك

أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر، أن أزمة أحمد فتوح وإدارة الزمالك، كانت بسبب قرار الإدارة بالوقف وعرضه للبيع، ولكن بعد ذلك تم التجديد له لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن إدارة الزمالك في الفترة الأخيرة تتخذ قرارات مميزة تسعد الكثير من جماهير الزمالك، وهناك محبون للزمالك يساعدون الإدارة.



ولفت إلي أن هناك بعض جماهير الزمالك معارضة لـ قرار تجديد أحمد فتوح، والبعض الآخر يوافق على التجديد، ولكن على جماهير الزمالك أن تساند الإدارة، في القرارات التي يتم اتخاذها.



وتابع: "أحمد فتوح قام بفعل غير مقبول، ولكنه خرج واعتذر لـ الجماهير، ولذلك على الجماهير أن تقف خلف النادي، وتساند اللاعب لأنه مميز".