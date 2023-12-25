أول تعليق لـ محمد صلاح على تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

علّق محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تجديد عقد فتوح؟ هذا هو التفكير السليم، فتوح عاد إلى بيته".

وأضاف: "فتوح أخذ القرار السليم، رغم تأخره قليلًا، الأمور عادت إلى أمورها الطبيعية، أنا استمتع بلعب أحمد فتوح، بغض النظر عما فعله".

وتابع: "نتمنى من جميع من في النادي إعادة نجوم النادي مُجددًا، وأعتقد أن تجديد عقد أحمد فتوح هي البداية لمجلس الإدارة".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "كنت ضد تصرف أحمد فتوح في مباراة زد، هو ضحى من أجل النادي، ولكن تفكيره الآن سيعيده للمنتخب، لقد فكر بشكل صحيح".