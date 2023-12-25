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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لـ محمد صلاح على تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

صدى البلد

علّق محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تجديد عقد فتوح؟ هذا هو التفكير السليم، فتوح عاد إلى بيته".

وأضاف: "فتوح أخذ القرار السليم، رغم تأخره قليلًا، الأمور عادت إلى أمورها الطبيعية، أنا استمتع بلعب أحمد فتوح، بغض النظر عما فعله".

وتابع: "نتمنى من جميع من في النادي إعادة نجوم النادي مُجددًا، وأعتقد أن تجديد عقد أحمد فتوح هي البداية لمجلس الإدارة".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "كنت ضد تصرف أحمد فتوح في مباراة زد، هو ضحى من أجل النادي، ولكن تفكيره الآن سيعيده للمنتخب، لقد فكر بشكل صحيح".

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