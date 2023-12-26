فرحة هستيرية من تامر أمين على هدف الأهلي في مباراة السوبر |فيديو

تفاعل الإعلامي تامر أمين، مع هدف الأهلي في مباراة بطولة كأس السوبر المصري، أثناء تقديمه برنامجه "أخر النهار"، على الهواء مباشرة، حيث كانت تملأه فرحة هستيرية معلقا: " جون بالصلاة على النبي".

وواصل تامر أمين، " كده البطولة بقى ليها طعم"، معبرا عن إصراره بالرغم من فوز الأهلي أن البطولة ليس لها معنى أو فكرة.

وأوضح، أن البطولة لا لزوم لها و ستؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي و المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، و الدليل على ذلك أن أول 10 دقائق بالمباراة أصيب الشناوي بشد عضلي و خرج من المباراة، و كذلك ياسر إبراهيم.

وعقب، "اللعيبة دي بشر هيقعوا منك واحد ورا التاني، و في ماتش الخميس اللي جاي هيكون الإجهاد أكتر و الإصابات أكتر"، مطالبا الاتحاد المصري لكرة القدم بمراجعة قراره بشأن هذه البطولة.