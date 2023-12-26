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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة تانية خالص.. شوبير يتغزل في أداء إمام عاشور بمباراة سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على أداء لاعبي النادي الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال خلال برنامجه مع شوبير على أون تايم سبورت: “إمام عاشور حاجة تانية خالص.. وموديست قدم أفضل ما عنده ولمس الكرة أكثر من مرة”. 

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

 

أحرز الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بشق الأنفس.

 

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.

 

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