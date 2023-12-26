مختار مختار: لا توجد حالات تحكيمية مؤثرة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأحمر أمام فريق سيراميكا كليوباترا لم تشهد أي حالة تحكيمية خاطئة مؤثرة على سير المواجهة.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأمور المؤثرة هي التي تتحكم في سير المباراة، وفي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا لا توجد أي حالات مؤثرة".

وأضاف: "لا توجد أي أزمة تحكيمية كبيرة في المباراة، ولكن كان لدى لاعبي سيراميكا كليوباترا حماس كبير".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "الحكم محمد معروف كان مشدودًا في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وهذا قد يجعله غير عادل في بعض القرارات، إلا أنني لا أرى أي حالة مؤثرة في المباراة".