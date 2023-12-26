شطارة محصلتش مع إمام عاشور.. معتز إينو يوجه رسالة للزمالك بشأن فتوح

أكد معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، أن تجديد الزمالك لـ أحمد فتوح لاعب الفريق، يعتبر شطارة وأمر جيد من الإدارة، موضحًا أن ما فعله الزمالك مع فتوح مختلف عن الذي تم عمله مع إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، والزمالك السابق.

وأضاف معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قصة فتوح كانت صعبة للغاية، ولكن إدارة الزمالك اتخذت القرار المناسب.

وأوضح أن هناك نجوم كبار تساعد النادي، وأن هذا أمر مميز من نجوم كبار، وأن الزمالك يجدد لفتوح في ظل ظروف صعبة.

وأشار إلى أن أحمد فتوح لاعب مميز، والزمالك كسب الجولة، وحافظ على فتوح.

