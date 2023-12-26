صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موقف ثنائي الأهلي المصاب من اللحاق بالفريق في مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

وقال خلال برنامجه على شاشة أون تايم سبورت: “لا الشناوي ولا ياسر إبراهيم هيلحقوا ماتش النهائي، ولكنهم سيلحقوا مباريات أمم افريقيا ”.

ويلتقي الأهلي بمودرن فيوتشر الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويواجه سيراميكا كليوباترا، بيراميدز على المركزين الثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13 لفيوتشر.

أما مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا فحسمت في الوقت بدل الضائع حيث سجل هدف اللقاء عن طريق تمريرة لأمام عاشور نجم المارد الأحمر لتصطدم الكرة بلاعب سيراميكا لتسكن الشباك.