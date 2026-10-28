هولندا وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون وقضايا الشراكة

بحث رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مع وفد هولندي برئاسة نائب وزير الخارجية توم بريندسون، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الأرمينية - في بيان بثته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية - أن باشينيان أكد خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا وهولندا، وأن يحافظ البلدان على حوار سياسي "فعال" فيما بينهما، ويوسعا من الروابط التجارية والاقتصادية، واتخاذ خطوات متسقة في هذا الاتجاه.

كما سلط الضوء على دور هولندا في تطوير علاقات أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، وتطبيق الإصلاحات الديمقراطية التي يتم تنفيذها في أرمينيا، وفقًا للبيان.

بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الهولندي عن ثقته في أن تساهم هذه الزيارة في كسب التعاون الثنائي زخما جديدا، موضحا أن الجانبين بحثا معًا سبل تعزيز علاقات أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، وأهمية إرساء السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مما يساهم في توسيع التعاون الإقليمي.