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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارة رعوية للأنبا ديڤيد إلى بوليڤيا.. تأسيس كنيسة جديدة ورسامة 16 شماسًا

آباء الكنيسة الأرثوذكسية
آباء الكنيسة الأرثوذكسية
ميرنا رزق

في إطار اهتمام الكنيسة الأرثوذكسية بتعزيز التعاون الكنسي المشترك، استقبل نيافة الأنبا يوسف أسقف إيبارشية بوليڤيا، نيافة الأنبا ديڤيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلند، يرافقه عدد من الآباء الكهنة وخدام الإيبارشية.

وجاءت الزيارة في إطار التعاون الكنسي المشترك وتبادل الخبرات في الرعاية وشؤون الخدمة بين الإيبارشيتين.

حيث زار نيافة الأنبا ديڤيد والوفد المرافق حضانة «القديس الأنبا أبرآم»، وحضانة «Jugamos A Aprender - Alemana»، و«بيت الأولاد» (الملجأ)، وورشة «القديس يوسف النجار» للمشغولات الخشبية، وكنيسة الصليب في منطقة «التورنو»، وكنيسة القديسة ڤيرينا في منطقة «سانتا روزا»، وحضانة «Jugamos A Aprender Remanso».

كما وضع صاحبا النيافة حجر أساس كنيسة القديس يوحنا المعمدان في منطقة «الكور - سانتا كروز»، وصليا القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس، ثم تفقّدا عددًا من منازل شعب مشروع القديس يوحنا المعمدان للوقوف على أحوال الأسر والخدمات المقدمة لهم.

هذا وشارك الضيوف في صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار في منطقة «أي شانيز»، وخلال القداس عمّدا صاحبا النيافة ١٧ من أبناء منطقة «أي شانيز» لينضموا إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعقب صلاة الصلح تم رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

وفي ختام الزيارة، شهد الضيوف تكريم نيافة الأنبا يوسف بيد السفير حاتم النشار سفير مصر في بوليڤيا، تقديرًا لجهوده الرعوية البارزة ودوره المجتمعي والإنساني الفعّال في خدمة المجتمع ورعاية أبناء الجالية المصرية في بوليڤيا، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته مدرسة «القديس مار مرقس الدولية» لأبناء الجالية المصرية.

الأنبا يوسف إيبارشية بوليڤيا الكهنة القداس الكنيسة الأرثوذكسية

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