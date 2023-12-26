حراسة الأهلي بخير.. مصطفى شوبير يوجه رسالة لـ الشناوي بعد إصابته

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي رسالة لزميله بالفريق محمد الشناوي، بعد تعرّضه لإصابة في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشارك صورة تجمعهم، وكتب على انستجرام: “ألف سلامة عليك يا شنو”.

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.

ويلتقي الأهلي بمودرن فيوتشر الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويواجه سيراميكا كليوباترا، بيراميدز على المركزين الثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13 لفيوتشر.

أما مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا فحسمت في الوقت بدل الضائع حيث سجل هدف اللقاء عن طريق تمريرة لأمام عاشور نجم المارد الأحمر لتصطدم الكرة بلاعب سيراميكا لتسكن الشباك.