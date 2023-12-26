أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب عبر منصة أكس: “‏هدف قاتل للأهلي بجهد رائع من إمام عاشور نجم المباراة وأفضل لاعبي الأهلي . الهدف جاء بطريقة درامية قبل الذهاب الي الاحتكام لركلات الجزاء . هارد لك سيراميكا كليوباترا الذي ناضل من أجل التعادل وقدم مباراة قوية دفاعيا من وسط الملعب . ومبروك للاهلي اللعب في النهائي”.

ويلتقي الأهلي بمودرن فيوتشر، بعد غد، الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويواجه سيراميكا كليوباترا، بيراميدز على المركزين الثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13 لفيوتشر.

أما مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا فحسمت في الوقت بدل الضائع حيث سجل هدف اللقاء عن طريق تمريرة لأمام عاشور نجم المارد الأحمر لتصطدم الكرة بلاعب سيراميكا لتسكن الشباك.