معاناة كولر مستمرة.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي السوبر

يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، خدمات نجميه محمد الشناوي وياسر إبراهيم في المباراة القادمة أمام مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتعرض الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وغادر محمد الشناوي، مباراة الاهلي ضد سيراميكا خلال الشوط الأول، وشارك مصطفى شوبير بدلًا منه، فيما قرر كولر استبدال ياسر إبراهيم، خلال الشوط الثاني، بعد تعرضه للإصابة.



موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره فيوتشر على ملعب محمد بن زايد، يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءا، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، في البطولة المقامة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر بنهائي السوبر

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفيوتشر قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات السوبر المصري.