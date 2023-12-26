رد فعل صادم من ضمك السعودي بشأن التعاقد مع محمد الشناوي

كشف خالد بن مشعط، رئيس نادي ضمك السعودي، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بن مشعط، في تصريحات عبر راديو "العربية إف إم" : "لا أساس من الصحة لما تردد عن المفاوضات مع محمد الشناوي"، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف: "لا نعلم مصدر تلك الشائعة"، مؤكدًا؛ "لم ندخل في مفاوضات مع الشناوي".

وتابع: "لو هناك مفاوضات كنا سنقول أن هناك مفاوضات، لكننا لم نفاوض الشناوي"، مضيفًا: "بالطبع نطمح إلى ضم الشناوي أو أي حارس كبير، لكننا نملك مصطفى زغبة الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر".

وأتم: "ربما ربط البعض جلوس مصطفى زغبة، على مقاعد البدلاء بدخولنا في مفاوضات مع الشناوي، لكن هذا الأمر غير صحيح، واللاعب ليست لديه أي خلافات سواءً مع المدرب أو الإدارة".

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن دخول نادي ضمك في مفاوضات مع محمد الشناوي، للتعاقد معه في يناير المقبل، وذلك بعد تألقه مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

الشناوي يتعرض لإصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا

يذكر أن محمد الشناوي، تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.