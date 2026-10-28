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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الباكستاني يدمر نقاط تفتيش تابعة لـ"طالبان" رداً على استهداف مدنيين

الجيش الباكستاني يدمر نقاط تفتيش تابعة لـ"طالبان" رداً على استهداف مدنيين
الجيش الباكستاني يدمر نقاط تفتيش تابعة لـ"طالبان" رداً على استهداف مدنيين
أ ش أ

 أعلن الجيش الباكستاني أنه دمر نقاط تفتيش تابعة لحركة "طالبان" الأفغانية، وذلك بعد أن استهدفت الأخيرة مناطق مدنية في بلدة "أنجور أدا" الحدودية التابعة لمديرية جنوب وزيرستان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين من عائلة واحدة.
وفي بيان نُشر عبر منصة "إكس"، نقلت المستشارة الإعلامية لإقليم خيبر بختونخوا، عن مصادر أمنية قولها إن "نظام طالبان الأفغاني أظهر تعنتاً باستهدافه للسكان المدنيين في أنجور أدا بجنوب وزيرستان"، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.
وأضافت أن هجوم طالبان أدى إلى سقوط قذيفة على منزل في منطقة مأهولة بالمدنيين، مما أسفر عن إصابة خمسة أفراد من العائلة نفسها، ومقتل مدني واحد وأثار "غضباً واسعاً" بين السكان المحليين بسبب استهداف المدنيين.
وأشار البيان إلى أن "الجيش الباكستاني رد بشكل فوري على العدوان الأفغاني"، موضحاً أنه تم تدمير عدة نقاط تفتيش تابعة للقوات الأفغانية خلال هذا "الرد القوي" من جانب القوات الباكستانية.
وأفاد البيان بأن القوات الباكستانية لا تزال في حالة تأهب قصوى على طول الحدود، مشيراً إلى أن رد الجيش على الهجوم ضد المدنيين لا يزال مستمراً.
وفي منشور على منصة "إكس"، ذكر نائب مفوض جنوب وزيرستان أن حركة "طالبان" نفذت إطلاق نار "غير مبرر" على منازل المدنيين، مضيفاً أن العديد من المتاجر قد تضررت أيضاً.

الجيش الباكستاني نقاط تفتيش تابعة لحركة طالبان الأفغانية بلدة أنجور أدا الحدودية التابعة لمديرية جنوب وزيرستان

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