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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

الزمالك
الزمالك

أكد سمير صلاح، وكيل اللاعب أحمد فتوح، أن تجديد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لناديه، جاء بعد تدخل المخلصين، وأن أحمد فتوح ابن من أبناء نادي الزمالك.

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بلياردو وحظ القرن.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي| فيديو

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وقال وكيل اللاعب أحمد فتوح، في تصريحات تلفزيونية، إن فتوح محب لـ نادي الزمالك، وإنه فضل النادي على الأموال، وإن الزمالك في طريقه لضم  4 صفقات جديدة سوبر.

 4 صفقات جديدة للزمالك

وأضاف أنه في ثاني يوم من رفع القيد عن الزمالك، سيتم ضم الـ 4 صفقات، منهم لاعب أفريقي، و3 لاعبين مصريين، وجميعهم سوبر.


وعرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان:  "ده مش نادي القرن ده عنده حظ القرن".. تعليق من عمرو أديب على تخطي الأهلي لسيراميكا بهدف قاتل".

وجاء في التقرير أن الإعلامي عمرو أديب، وجه رسالة جديدة لـ الأهلي قائلا: “الأهلي عن حظ القرن مش نادي القرن بس بيكسب في الدقيقة 90”.

وأضاف عمرو أديب، أنه ظل يقول "حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنا قاعد بتفرج على مباراة الأهلي وفريق سيراميكا، الأهلي جاب جول في الدقيقة 95".

وتابع: "كورة لو اتلعبت مليون مرة، مش هتتكرر.. مليون مرة أخوك إمام عاشور، مشي بالكرة ولعب الكرة جت في القائم ورجعت للمدافع ودخلت جول".

وأوضح أن “كورة جول إمام عاشور تشبه البلياردو، والأهلي فاز بالمباراة في الدقيقة الأخيرة”.

واستطرد: "خايف الأهلي يخلص السوبر المصري، ويدخل على السوبر الإماراتي، وده عادي وهيكسب بالمرة قبل ما يجي القاهرة".

ووجه رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "إنتوا راضيين عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، إنت شايف إن ده عادل تفوز بهذا الأداء".

الزمالك لاعب الزمالك أحمد فتوح نادي الزمالك عمرو أديب

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